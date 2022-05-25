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Жителям Тюмени вернули прямой перелет в Ереван

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Из Тюмени в Ереван возобновили прямые рейсы. Их будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр». Перелеты выполняются по воскресеньям.

В Ереван самолет будет отправляться из Тюмени в 7:45, а обратно — в 11:25. Стоимость билетов будет начинаться от 10 250 рублей. Рейс продлится 3 часа 45 минут.

Президент «ЮТэйр» — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, чьи слова приводит megatyumen.ru, рассказал, что в 2021 году авиаперевозчик начал развивать это направление из регионов, а в осенне-зимнем расписании были открыты рейсы в столицу Армении из Тюмени и Сочи. Сейчас принято решение возобновить полеты по этим направлениям.

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«Наш город» пишет, что число авиарейсов из Тюмени в летний сезон увеличится. Жители города полетят на курорты Египта, Турции и других стран мира.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 31 мая. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

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