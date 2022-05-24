Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 31 мая
Росавиация во вторник, 24 мая, сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 31 мая.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года, 03:45 мск», — сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.
Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.