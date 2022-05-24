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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 31 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Росавиация во вторник, 24 мая, сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 31 мая.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года, 03:45 мск», — сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.

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