Azur Air планирует запустить летом ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном

Авиакомпания Azur Air планирует запустить ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном в Турции летом текущего года. Об этом источник, близкий к руководству авиакомпании, сообщил в четверг, 16 июня.

«В летний период планируем запустить ежедневные рейсы из Москвы в Даламан», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

По его словам, речь идет о возобновлении полноценного чартерного авиасообщения в Даламан, сообщается на сайте kp.ru.

В апреле российские авиакомпании сообщили о подготовке к запуску 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. На первом этапе речь шла о появлении в продаже билетов по новым маршрутам в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).