Через Сочи за границу запустят 246 авиамаршрутов

Российские авиакомпании готовятся запустить 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. Транспортная клиринговая палата (ТКП) заключила многостороннее соглашение с авиакомпаниями, в том числе с «Аэрофлотом», о развитии сетки трансферных маршрутов через аэропорт Сочи за границу, сообщил «Известиям» представитель компании.

На первом этапе речь идет о появлении в продаже билетов по 246 новым маршрутам через Сочи в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).

Продажи билетов уже открыты на сайтах онлайн-агентов и доступны у российских метапоисковиков, сообщили в ТКП. Но, как убедились «Известия», не по всем 246 маршрутам пока есть рейсы и билеты.

Как выяснили в издании, пока к проекту подключились авиакомпании Nordwind, «Уральские авиалинии», «Ижавиа», Utair, «Азимут», Nordstar, «Ямал» и Red Wings. Но представитель ТКП уточнил, что соглашение подписали 24 перевозчика. Они будут выполнять рейсы из 34 российских городов, в том числе Барнаула, Владикавказа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Краснодара, Магнитогорска, Минвод, Норильска, Салехарда и других.

Новый продукт сделает покупку единого трансферного билета удобнее для пассажиров, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Неудобство может возникнуть на этапе прилета в Сочи, ведь в этом аэропорту отсутствует связная багажная система для трансферных рейсов.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что переоформление багажа — это не столь критичный момент.

«В конце концов, когда речь идет о международной перевозке, вступает в работу таможня. Большая редкость, когда первый внутренний сегмент и второй — международный проходят без дополнительной проверки багажа, даже в столичных аэропортах это настроили не так давно», — говорит эксперт.

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Рейс поддержан: 246 авиамаршрутов за границу запустят через Сочи