В Мелитополе началась регистрация пассажиров на поезда в Крым

Регистрация на поезда сообщением Мелитополь — Джанкой, городом на севере Крыма, которые начнут ходить в тестовом режиме с 1 июля 2022 года, стартовала 28 июня в Мелитополе Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«С сегодняшнего дня на железнодорожном вокзале Мелитополя мы начинаем регистрацию пассажиров на эти поезда. Поезд будет отправляться из Джанкоя в 8:30 и прибудет в Мелитополь в 11:25. В пути люди проведут три часа. На первом этапе между Мелитополем и Джанкоем будут курсировать три вагона общей вместимостью 240 человек», — рассказал гендиректор Мелитопольской железной дороги Алексей Ефремов.

Он пояснил, что для регистрации пассажир должен прибыть на вокзал и зарегистрироваться на тот день, в который он желает отправиться в поездку. При себе нужно иметь российский или украинский паспорт, на детей — свидетельство о рождении.

Железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в 2014 году после присоединения полуострова к России.

28 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 1 июля откроется регулярное автобусное и ж/д сообщение из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области. Автобусы будут отправляться из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск и в обратном направлении дважды в день — утром и днем.

24 июня в военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя заявили, что прорабатывается вопрос запуска пассажирского сообщения с автостанции Мелитополя в Крым. Продажа билетов стартует в день запуска пассажирского сообщения и будет осуществляться в кассах автостанции в день отправки автобусов