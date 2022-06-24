В Мелитополе рассказали о дате начала продаж билетов на автобусы в Крым

В кассах начнут продавать билеты на пассажирские автобусы сообщением Мелитополь – Крым в день запуска. Об этом в пятницу, 24 июня, ТАСС сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) Мелитополя.

Запуск был запланирован на 1 июля. Сейчас вопрос продолжает прорабатываться.

«Прорабатывается вопрос запуска пассажирского сообщения с автостанции Мелитополя. Продажа билетов будет стартовать в день запуска пассажирского сообщения и будет осуществляться в кассах автостанции в день отправки автобусов. Определяется также порядок приоритетного прохождения госграницы, пограничного контроля и стоимость билетов», — подчеркнули в ВГА.

15 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что автобусы между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят до 1 июля.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о невозможности возвращения региона под власть Украины. Он напомнил, что Киев уже неоднократно говорил о возвращении различных регионов под контроль, однако еще ни разу эти планы не были реализованы.

14 июня Рогов объявил, что свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявки на получение российских паспортов. Он также рассказал о планах полностью освободить территорию Запорожской области от украинских националистов.

В тот же день замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является российским регионом. По его мнению, жителям Херсонской области нужно перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».