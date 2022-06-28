С 1 июля откроется автобусное сообщение из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области

С 1 июля откроется регулярное автобусное и ж/д сообщение из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области. Об этом во вторник, 28 июня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 1 июля впервые за восемь лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно по расписанию», — написал он в своем Telegram-канале во вторник.

Автобусы будут отправляться из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск и в обратном направлении дважды в день — утром и днем. Стоимость проезда в Херсон и Мелитополь составит 1,3 тыс. рублей, в Бердянск — 1,8 тыс. рублей.

«Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс», — пояснил Аксенов.

Железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в 2014 году после присоединения полуострова к России.

24 июня в военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя заявили, что прорабатывается вопрос запуска пассажирского сообщения с автостанции Мелитополя в Крым. Продажа билетов стартует в день запуска пассажирского сообщения и будет осуществляться в кассах автостанции в день отправки автобусов.

15 июня день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о невозможности возвращения региона под власть Украины. Он напомнил, что Киев уже неоднократно говорил о возвращении различных регионов под контроль, однако еще ни разу эти планы не были реализованы.

14 июня Рогов объявил, что свыше 100 тыс. жителей Запорожья подали заявки на получение российских паспортов. Он также рассказал о планах полностью освободить территорию Запорожской области от украинских националистов.

В тот же день замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является российским регионом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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