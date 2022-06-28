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Иностранные наемники не получат статуса военнопленных в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Иностранные наемники, пойманные в Луганской Народной Республике (ЛНР), не получат статуса военнопленных. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев 28 июня.

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«Пойманные в ЛНР иностранные наемники, которые воюют на украинской стороне, не получат статуса военнопленных», — рассказал он ТАСС.

Военные республики поймали в Лисичанске 12 наемников разных национальностей, уточнил собеседник. В общей сложности под Лисичанском уничтожены более 1 тыс. украинских военных, в плен попали в том числе офицеры.

28 июня российские военные Воздушно-десантных войск (ВДВ) зашли в Лисичанск. Впоследствии в пригороде они ликвидировали крупный отряд сил специальных операций (ССО) Украины до 200 человек. Выживших взяли в плен.

В этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник также сообщил, что прошлой ночью несколько колонн украинских националистов попытались покинуть Лисичанск. Однако часть из них уничтожили.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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