Появилось видео ликвидации отряда ССО Украины под Лисичанском
В распоряжении «Известий» появились кадры ликвидации отряда сил специальных операций (ССО) Украины под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Об уничтожении отряда ранее во вторник, 28 июня, сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага. По его данным, численность отряда — до 200 человек, выживших взяли в плен.
Кулага также сообщил, что подразделения Воздушно-десантных войск России зашли в Лисичанск, штурм города продолжается.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на сегодняшний день освобождено 98% территории республики. При этом Лисичанск он назвал «последним форпостом украинских нацистов» в ЛНР.
В то же время посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что прошлой ночью несколько колонн военнослужащих ВСУ предприняли попытку выйти из Лисичанска, часть из них была уничтожена. По его словам, украинские боевики в Лисичанске понимают, что город им не удержать, поэтому пытаются уходить из него «тайными тропами», так как основные трассы перекрыты.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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