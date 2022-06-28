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Силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников. Об этом во вторник, 28 июня, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

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«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. <...> Они также принимали участие в [боях] в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их наконец-то поймали», — сказал он ТАСС.

26 июня военные Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе боев в районе Лисичанска уничтожили две диверсионные группы иностранных наемников общей численностью 14 боевиков. Как пояснил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, первая группа была «интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств». Вторая включала только наемников из Грузии.

24 июня Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по трем пунктам дислокации иностранных наемников на Украине. Отмечалось, что было уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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