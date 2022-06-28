Силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников. Об этом во вторник, 28 июня, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. <...> Они также принимали участие в [боях] в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их наконец-то поймали», — сказал он ТАСС.

26 июня военные Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе боев в районе Лисичанска уничтожили две диверсионные группы иностранных наемников общей численностью 14 боевиков. Как пояснил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, первая группа была «интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств». Вторая включала только наемников из Грузии.

24 июня Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по трем пунктам дислокации иностранных наемников на Украине. Отмечалось, что было уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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