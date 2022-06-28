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Президент Финляндии оценил возможность восстановления отношений с Россией

Президент Финляндии Ниинистё заявил, что на восстановление отношений с Россией могу уйти десятилетия
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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На восстановление отношений Финляндии с Россией могут уйти десятилетия. Об этом во вторник, 28 июня, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Би-би-си.

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Он отметил, что возврат к сотрудничеству с Россией возможен, но это произойдет не сразу.

«Президент Ниинистё сказал, что отношения Европы с Россией теперь, вероятно, останутся далекими и трудными в ближайшие годы, а возможно, и десятилетия», — говорится в материале.

10 июня министерство внутренних дел (МВД) Финляндии сообщило, что власти Финляндии захотели соорудить заграждение на границе с Россией, чтобы «обезопасить страну». Для строительства погранслужба республики получит дополнительное финансирование. Кроме того, для обеспечения процесса строительства заграждения будут внесены поправки в закон о пограничной охране, говорится в материале ведомства.

5 июня глава полиции государственной безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари заявил, что Финляндия удивлена отсутствием давления со стороны России из-за намерения страны вступить в НАТО. По его словам, Финляндия была готова к российским кибератакам и гибридным выпадам во время дебатов о вступлении страны в НАТО, но ничего не произошло.

До этого, 18 мая, Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении стран в организацию.

6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации на Украине. Она также выразила мнение, что Финляндия «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

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