Белоруссия будет выполнять обязательства по еврооблигациям в нацвалюте

Долговые обязательства Белоруссии по еврооблигациям, размещенным на внешних финансовых рынках, будут выполняться в белорусских рублях. Постановление об этом 28 июня приняло правительство и Национальный банк страны.

«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа», — цитирует пресс-службу Совета министров страны агентство БелТА.

В Минске данную меру назвали вынужденной, так как она обусловлена «невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций».

«Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного минфином в феврале текущего года», — заявили в правительстве Белоруссии.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

20 мая постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что в Евросоюзе авторам односторонних рестрикций в отношении Белоруссии необходимо задуматься над своей политикой и гибко скорректировать ее. Как указал дипломат, в санкциях ЕС, принятых против его страны, прослеживаются отголоски нацизма, однако Белоруссия готова работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах республики начались несогласованные митинги, которые привели к столкновениям с силовиками и массовым задержаниям.

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Кроме того, ряд стран вводят новые санкции против Белоруссии в ответ на поддержку республикой проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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