Реклама
Прямой эфир
Интернет
Маск получил доступ к данным для обнаружения фальшивых аккаунтов в Twitter
Интернет
Сайт Росреестра «упал» из-за хакерской атаки
Мир
Рябков призвал не ждать быстрых решений по расширению БРИКС
Мир
Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан
Мир
В Эстонии выявили первый случай заболевания оспой обезьян
Интернет
Версия WhatsApp для компьютера стала недоступна для россиян с 28 июня
Мир
Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО
Общество
В Крыму за несколько дней непогоды выпало свыше 100 мм осадков впервые за 100 лет
Экономика
Банки РФ не увидели сложностей с вводом в обращение новой купюры в 100 рублей
Общество
Клиенты банков смогут ограничить онлайн-операции для защиты от мошенников
Происшествия
Девочка рассказала о спасении из горящего многоэтажного дома в Москве

Белоруссия будет выполнять обязательства по еврооблигациям в нацвалюте

0
Фото: ТАСС/Федосенко Наталия
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долговые обязательства Белоруссии по еврооблигациям, размещенным на внешних финансовых рынках, будут выполняться в белорусских рублях. Постановление об этом 28 июня приняло правительство и Национальный банк страны.

Переменный курс: Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты в ЕАЭС
Это, по мнению премьера, позволит снизить влияние санкций на экономики «пятерки»

«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа», — цитирует пресс-службу Совета министров страны агентство БелТА.

В Минске данную меру назвали вынужденной, так как она обусловлена «невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций».

«Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного минфином в феврале текущего года», — заявили в правительстве Белоруссии.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

20 мая постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что в Евросоюзе авторам односторонних рестрикций в отношении Белоруссии необходимо задуматься над своей политикой и гибко скорректировать ее. Как указал дипломат, в санкциях ЕС, принятых против его страны, прослеживаются отголоски нацизма, однако Белоруссия готова работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах республики начались несогласованные митинги, которые привели к столкновениям с силовиками и массовым задержаниям.

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Кроме того, ряд стран вводят новые санкции против Белоруссии в ответ на поддержку республикой проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022