В Белоруссии увидели в санкциях Запада отголоски нацизма

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в пятницу, 20 мая, заявил об отголосках нацизма в односторонних западных санкция.

«Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны самого народа Беларуси», — отметил дипломат. Трансляция велась на сайте ООН.

Он подчеркнул, что ограничительные меры преподносились как путь к свободе для белорусов, «что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают».

«Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова санкции, использовалось слово «труд». «Труд освобождает». Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли», — указал постпред.

По его словам, авторам односторонних рестрикций необходимо задуматься над своей политикой и гибко скорректировать ее. По мнению Рыбакова, еще не поздно принять верное решение.

Кроме того, дипломат указал, что Белоруссия готова работать со всеми заинтересованными сторонами и рассмотреть любые конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений.

Ранее, 15 мая, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что санкции, введенные в отношении Белоруссии, заблокировали экспорт республики в ЕС и Северную Америку суммой $16–18 млрд в год. Однако, по словам главы белорусского правительства, экономические потери для Белоруссии будут иметь временный характер. Он отметил, что в настоящее время республика работает над переориентацией экспорта. Головченко отметил, что в Минске трактуют санкции как «инструмент не просто давления, а как инструмент гибридной агрессии». По его мнению, это может быть последней стадией перед открытой вооруженной агрессией со стороны Запада.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах республики начались несогласованные митинги, которые привели к столкновениям с силовиками и массовым задержаниям.

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Также на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в начале ноября 2021 года. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Кроме того, ряд стран вводят новые санкции против Белоруссии в ответ на поддержку республикой проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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