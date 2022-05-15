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Санкции заблокировали экспорт Белоруссии на $16–18 млрд в год

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Санкции, введенные в отношении Белоруссии, заблокировали экспорт республики в ЕС и Северную Америку суммой $16–18 млрд в год. Об этом 15 мая сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

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«Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Евросоюза и Северной Америки, это, условно говоря, сумма, которая в год равняется порядка $16–18 млрд», — сказал Головченко в интервью телеканалу Al-Arabia.

Однако, по словам главы белорусского правительства, экономические потери для Белоруссии будут иметь временный характер. Он отметил, что в настоящее время республика работает над переориентацией экспорта.

«Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта, мы должны переориентировать его на другие рынки. В этом отношении для Белоруссии с ее открытой, экспортно-ориентированной экономикой огромное значение в нынешних условиях имеет интенсификация работы во всех регионах Азии, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Южной Америки», — подчеркнул премьер.

Головченко отметил, что в Минске трактуют санкции как «инструмент не просто давления, а как инструмент гибридной агрессии». По его мнению, это может быть последней стадией перед открытой вооруженной агрессией со стороны Запада.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах республики начались несогласованные митинги, которые привели к столкновениям с силовиками и массовым задержаниям.

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Также на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в начале ноября 2021 года. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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