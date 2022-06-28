В Госдуме объяснили отказ Франции назвать Россию спонсором терроризма

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во вторник, 28 июня, в беседе с «Известиями» объяснил, почему президент Франции Эммануэль Макрон отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма.

По словам парламентария, о каком-либо потеплении отношений говорить пока рано.

«Это говорит о том, что та политика, которую ведет Запад, сильно сказывается не только на наших двусторонних и многосторонних отношениях, но и в первую очередь на экономике этих стран, на политической устойчивости власти во многих европейских государствах», — указал депутат.

Как подчеркнул Чепа, европейские лидеры понимают, что дальнейшее ухудшение отношений с Россией приведет к еще большему осложнению жизни в этих странах.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию «крупнейшей террористической организацией мира».

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ проводят следственные действия в отношении актов, «которые граничат с актами терроризма и геноцида» в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик со стороны Украины.

В свою очередь Макрон отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма, подчеркнув, что у Франции «другие методы».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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