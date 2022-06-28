Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали 8 марта текущего года осуществить операцию с выходом на российскую границу со стороны Северодонецка. Следственный комитет РФ обладает всеми данными, которые это подтверждают, сообщил 28 июня глава ведомства Александр Бастрыкин.

«У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины с Северодонецка с выходом на российскую границу», — заявил Бастрыкин в ходе своего выступления на X Петербургском международном юридическом форуме.

15 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов киевских боевиков является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

9 мая первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о найденных российскими войсками в ходе специальной военной операции в Донбассе документах, свидетельствующих о планах Киева нанести удар по РФ с территории Украины.

В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Украина готовила вторжение на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Об этом же говорил и глава ДНР Денис Пушилин. По данным разведки ДНР и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта. Материалы, свидетельствующие о планах Киева, были обнаружены в штабе боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) в селе Бердянское на юге ДНР, освобожденном силами республики. По словам Пушилина, тогда был обнаружен ноутбук с разведданными с маркировкой НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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