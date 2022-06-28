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Эксперт оценил влияние сокращения работы Diageo в РФ на рынок алкоголя

Эксперт Дробиз: сокращение работы Diageo в РФ не скажется на российском рынке алкоголя
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Сокращение коммерческой деятельности в России британского производителя алкоголя Diageo (владелец алкогольных брендов Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и других) не скажется на российском рынке спиртного, так как компания поставляла дорогие западные премиальные напитки, которые в РФ употребляет примерно 15% населения, это даже не весь средний класс. Об этом заявил «Известиям» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз во вторник, 28 июня.

Ранее в этот же день стало известно о сокращении Diageo коммерческой деятельности в РФ. Компания предупредила о своем решении сотрудников и партнеров. Фирма объяснила это «непредсказуемой операционной средой, экономические показатели которой значительно изменились с марта». В начале марта Diageo приостановила экспорт в Россию.

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Дробиз рассказал, что рынок российского крепкого алкоголя на 75% состоит из отечественной водки. Ее производство выросло почти на 10% в 2022 году. То есть с этим напитком в стране нет проблем, пояснил он.

Что касается коньяков, в России примерно 25% этого напитка — импортный коньяк из Франции, Армении, Грузии, сообщил руководитель ЦИФРРА. При этого где-то 10% коньяков — французские — их также потребляет средний класс. При этом 70% рынка этого напитка в РФ — это отечественный коньяк, который в основном производят из импортных дестиллятов, с которыми есть проблемы, так как в России нет нужного объема винограда, необходимого для их изготовления.

С виски, ромом, джином, текилой дела обстоят хуже, добавил эксперт. Джин, виски и текилу в России сейчас производят, но из импортных дестиллятов. В то же время эта продукция составляет 10% от объема крепкого алкоголя в стране, но опять-таки это «услада среднего класса», подчеркнул он.

Эксперт добавил, что отрасль HoReCa (отели, бары, рестораны, кафе) продает по 3% водки и коньяка от объема продаж этого напитка в России. Он отметил, что если бы завтра закрылись все рестораны, то глобально для алкорынка ничего бы не изменилось. Однако пострадали бы представители среднего класса, посещающие такие заведения. Поэтому ресторанной отрасли надо менять ассортимент спиртного на российский.

«Виски, джин и ром можно везти из Индии, эти напитки там не хуже, чем в Великобритании, поскольку Индия была британской колонией несколько столетий», — заявил Дробиз.

Специалист отметил, что российское спиртное подорожало в пределах 7–10%, но производство всех видов алкоголя в РФ растет. Никакой трагедии в сокращении деятельности Diageo в стране нет, импортную продукцию заместит российская, подчеркнул эксперт.

«Не было еще случая в России, чтобы кто-то из потребителей остался трезвым только по той простой причине, что он приходит в магазин и не видит там любимого бренда виски, рома, джина, текилы, вина, даже пива», — сказал Дробиз.

Потребитель сам найдет, что выпить из присутствующего на прилавке, заключил он.

В марте итальянский производитель алкоголя Davide Campari-Milano NV решил ограничить бизнес в России до необходимого минимума. В то же время производитель вермутов Campari и Cinzano, а также шампанского Mondoro продолжит продавать алкоголь в РФ. Davide Campari-Milano NV присутствует на российском рынке с 2011 года.

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