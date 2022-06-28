Поставщик алкоголя Diageo решил сократить коммерческую деятельность в РФ

Британский производитель алкогольных напитков Diageo заявил о сокращении коммерческой деятельности в России. Компания предупредила о своем решении сотрудников и партнеров 28 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Учитывая непредсказуемую операционную среду, экономические показатели которой значительно изменились с марта текущего года, Diageo на глобальном уровне приняла решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России», — говорится в информационном письме производителя для партнеров.

Британской компании принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff и др.

В начале марта Diageo приостановила экспорт в Россию.

В последние несколько месяцев ряд иностранных компаний заявил о приостановке поставок своих товаров в РФ на фоне обострения геополитической обстановки и усиления антироссийских санкций. Так, 28 июня производитель лифтов KONE заявил продаже бизнеса в РФ локальному менеджменту. Также ранее решили прекратить деятельность в России американский производитель телекоммуникационного оборудования Cisco, финская компания Tikkurila, нидерландская компания IKEA и др.