Путин назвал глубокими и союзническими отношения РФ с Таджикистаном

Россия и Таджикистан активно работают по всем направлениям. Об этом заявил 28 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером республики Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Путин также указал на «глубокие и союзнические отношения» РФ с этой страной.

«Действительно, наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнические. Мы работаем по всем направлениям, активно причем», — указал президент России.

Путин также отметил, что граждане Таджикистана, работающие в России, вносят существенный вклад в развитие экономики страны.

«(Они. — Ред.) являются таким мостом человеческим, мостом дружбы между Россией и Таджикистаном», — добавил Путин.

Путин прибыл во вторник в Таджикистан с рабочим визитом впервые за три года. До этого российский лидер был в республике в 2019 году: он приезжал на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Известно, что сразу после переговоров президент РФ полетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите.

Предыдущая встреча Путина и Рахмона состоялась 16 мая перед саммитом ОДКБ. Тогда президент РФ отметил, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана по объему товарооборота.