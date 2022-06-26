Путин посетит Таджикистан и Туркменистан

Президент России Владимир Путин посетит на следующей неделе Таджикистан и Туркменистан. Об этом 26 июня сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Запланированы беседа и рабочий обед. Сразу после президент РФ прилетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите», — сказано на сайте программе.

Это будет первая зарубежная поездка российского лидера с начала специальной военной операции по защите Донбасса.

Также 30 июня Путин встретится в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Его страна является в 2022 году председателем в «Большой двадцатке» и будет проводить у себя саммит организации.

29 апреля Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также известно, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.