Путин прибыл в Таджикистан на встречу с президентом республики

Президент России Владимир Путин 28 июня впервые за три года прибыл в Таджикистан с рабочим визитом.

По данным пресс-службы Кремля, российский лидер проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном в Душанбе. На повестке дня — актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе укрепление обороноспособности Таджикистана на фоне непростой обстановки в Афганистане.

Как предположил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа политиков продлится до позднего вечера, как так у них накопилось много тем для обсуждения.

В Таджикистане Путин в предыдущий раз был в 2019 году: он приезжал на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

16 мая 2022-го президент РФ и его коллега из Таджикистана провели встречу перед началом юбилейного саммита Организации Договора о коллективной в Москве. Тогда они обсудили в том числе торгово-экономические отношения двух стран.