США намерены увеличить число эсминцев на базе Рота в Испании

США увеличат количество своих ракетных эсминцев, базирующихся на базе Рота в одноименном городе Испании. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, об увеличении с четырех до шести эсминцев президент США Джо Байден намерен объявить на саммите НАТО в Мадриде уже во вторник.

«США завтра выступят с конкретными объявлениями относительно расстановки сил на земле, море и в воздухе», — сообщил помощник американского президента.

Он также напомнил, что США и НАТО ранее выражали готовность усилить расстановку сил на восточном фланге.

«Не только на время кризиса, но и в связи с долгосрочными изменениями стратегической ситуации. <...> На саммите вы увидите, что альянс и США выполнят эти обязательства», — добавил Салливан.

Ранее, в понедельник, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Также накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге более чем до 100 тыс. человек. Там, по его словам, планируется создать и склады вооружений.

15 июня сообщалось, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

Саммит НАТО в Мадриде пройдет 28–30 июня.