Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище

Солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова 28 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

На похоронах присутствовали только близкие музыканта. На кладбище приехали несколько иномарок. В одной из них сидел автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов.

Дорогу к могиле перегородили сотрудники Росгвардии, чтобы журналисты и поклонники не мешали церемонии прощания. Около могилы стоят большие портреты Шатунова и венки белых роз.

Артиста отпели и кремировали накануне. Директор певца Аркадий Кудряшов рассказал «Известиям», что о кремации при жизни попросил сам певец. Основная часть праха музыканта захоронена на Троекуровском кладбище, другую часть развеют на озере в Германии, где Шатунов любил рыбачить.

По словам директора, могила артиста будет только в России. Планируется объявить конкурс, на основе которого установят бронзовый высокий памятник на могиле Шатунова.

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.