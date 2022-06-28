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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Эстонию

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Фото: Global Look Press/Gollnick
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Россиянам стоит воздерживаться от поездок в Эстонию. Об этом говорится 28 июня на сайте МИД России.

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«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — говорится в сообщении.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, налогово-таможенный департамент Эстонии объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в эту страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров.

«В него включены некоторые виды продуктов питания, мебель и т.д. В свою очередь вывозить в Россию наряду с т.н. «стратегическими товарами» (тепловизоры, дроны) запрещено сумки, обувь, электронику и др., стоимость которых превышает €750, а также наличные валютные банкноты», — отметили в МИД России.

Эстонские власти предусмотрели как штраф за нарушение запрета, так и лишение свободы до трех лет одному гражданину и до пяти лет группе лиц. По мнению российских дипломатов, целью Эстонии является удар по рядовым гражданам РФ.

20 июня налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что 10 июля будет введен полный запрет на ввоз санкционных товаров частными лицами из России. В тот же день МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций. И.о. главы ведомства Андрес Сутть заявил, что новые ограничительные меры затронут энергетику.

26 июня сообщалось, что Эстония потеряет €860 млн в случае полного запрета на импорт из России и Белоруссии.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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