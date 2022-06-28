В МО рассказали об ударе по ангару с оружием ВСУ в Кременчуге

ВКС России нанесли удар по ангарам ВСУ с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в Кременчуге. Об этом во вторник, 28 июня, сообщили в Минобороны.

Ангар располагался в районе Кременчугского завода дорожных машин.

«В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены», — сказали в ведомстве.

Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.

Также ВКС РФ за сутки уничтожили два пункта управления в районе Спорное Донецкой Народной Республики и военную техникуВСУ в 28-ми районах на Луганском и Донецком направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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