ВКС РФ нанесли удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает Минобороны РФ.

«На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что гражданская инфраструктура Киева при этом не пострадала.

Кроме того, Киев предпринимал попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе.

«Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет», — отметили в Минобороны.

Днем ранее российские военные высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

22 июня ВКС РФ уничтожили до 500 военных 59-й украинской бригады с вооружением и военной техникой в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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