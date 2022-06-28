Антонов предупредил об угрозе эскалации конфликта вокруг Украины из-за поставок оружия

Продолжающиеся поставки американского оружия Украине только усугубляют конфликт вокруг государства, повышают эскалацию ситуации и грозят непредсказуемыми последствиями. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

Дипломат акцентировал внимание на наращивании поставок оружия: так, если ранее Вашингтон поставлял Киеву переносные ракетные зенитные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, то сейчас речь идет об артиллерии, реактивных системах залпового огня и средствах противовоздушной системы обороны.

«Более того, американцы делятся с ВСУ (Вооруженными силами Украины. — Ред.) разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения. Ко всему прочему здесь попустительствуют продолжающейся отправке на Украину наемников из США», — приводятся слова российского посла в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии РФ.

Накануне российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя планы Вашингтона передать Киеву систему противоракетной обороны средней и большой дальности, заявила, что внешняя политика кабинета президента США Джо Байдена содержит очевидные риски для мировой архитектуры безопасности. По ее словам, миллиардные транши Киеву, обучение солдат ВСУ, предоставление разведданных, поставки вооружения — всё это свидетельствует о том, что США ведут войну против России, прикрываясь Украиной.

23 июня Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Также в помощь Киеву отправят «запчасти и иное оборудование».

При этом, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн, тогда как, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

Запад начал активно вооружать Киев на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».