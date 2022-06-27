В СФ раскритиковали планы США передать Киеву ПРО средней и большой дальности

Внешняя политика кабинета президента США Джо Байдена содержит очевидные риски для мировой архитектуры безопасности. Об этом в понедельник, 27 июня, заявила «Известиям» российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя планы Вашингтона передать Киеву систему противоракетной обороны средней и большой дальности.

По ее словам, миллиардные транши Киеву, обучение солдат ВСУ, предоставление разведданных, поставки вооружения — всё это свидетельствует о том, что США ведут войну против России, прикрываясь Украиной.

«Вашингтон, очевидно, заигрался. Внешняя политика кабинета Байдена содержит очевидные риски для мировой архитектуры безопасности. Последние сообщения Белого дома о том, что США планируют поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности, а также тот факт, что Вашингтон рассматривает поставку боеприпасов и контрбатарейных радаров, является ярким тому подтверждением», — указала сенатор.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации сообщил, что Вашингтон готовится объявить о закупке зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности, который войдет в следующий пакет военной помощи Киеву. В частности, отмечалось, что Киев запросил систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль (161 км).

26 июня Байден, выступая на саммите лидеров G7 в Баварии, заявил, что Вашингтон предоставит Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

До этого, 23 июня, Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов.

При этом, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн, тогда как, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

Запад начал активно вооружать Киев на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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