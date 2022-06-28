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Почти 100% электронных сигарет в РФ оказались нелегальной продукцией

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Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopres/Christoph Hardt
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По итогам 2021 года более 99,9% всех проданных в России электронных сигарет и 68% жидкостей для их заправки относились к нелегальной продукции. Об этом «Известиям» сообщили в НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) во вторник, 28 июня.

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«В 2022 году доля добросовестных участников рынка может вырасти, однако нелегальная и контрафактная продукция остается одним из ключевых вопросов для отрасли, создавая проблемы не только для добросовестных участников рынка и государства, но и угрожая безопасности и здоровью потребителей», — говорится в исследовании ВШЭ.

Электронные сигареты (электронные системы доставки табака) и жидкости для заправки электронных сигарет относятся к подакцизным товарам, однако сборы уплачиваются лишь с незначительной их части. В 2021 году акцизы были уплачены лишь с 15 тыс. электронных сигарет из проданных на рынке 67,1 млн шт., акцизные сборы с производителей и импортеров жидкостей для заправки электронных сигарет составили лишь 45,1 млн рублей, пояснили там.

Также там добавили, что о высокой доле нелегального оборота свидетельствует и крайне небольшое число легально работающих производителей и импортеров. Сейчас на рынке работают лишь две компании, занимающиеся производством (имеющие декларации соответствия и профильный основной вид деятельности) жидкостей для электронных сигарет, и нет ни одного легального производителя электронных сигарет.

Импортом электронных сигарет в Россию занимаются 31 компания и ИП, импортом жидкости для электронных сигарет — восемь компаний.

В связи с этим производители никотиновых систем для электронных сигарет обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить сроки вступления обязательной маркировки электронных систем доставки никотина. «Известия» ознакомились с соответствующим письмом Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых сигарет.

Сейчас проходит тест по такой маркировке, который должен завершиться 28 февраля 2023 года.
В альянсе предлагают завершить тест 1 ноября 2022-го и запустить обязательную маркировку таких товаров с 1 марта 2023 года. Полгода достаточно для распродажи остатков товара, а также маркировки товара в обороте, уверены там.

27 июня следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрыва неисправной электронной сигареты, в результате чего пострадал подросток. По данным следствия, инцидент произошел 26 июня. 13-летний подросток получил рваные раны лица и был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в тяжелом состоянии.

В этом же месяце похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Там 15-летниий подросток пострадал при курении вейпа: во время включения устройства произошел хлопок, в результате у несовершеннолетнего выбило пять передних зубов.

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