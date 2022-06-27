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В Химках подросток получил травмы из-за разорвавшейся электронной сигареты

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Фото: соцсети
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В Химках подросток получил травмы лица из-за хлопка электронной сигареты во рту. Об этом сообщает следственный отдел по г. Химки ГСУ СК России.

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Согласно предварительным данным, 26 июня 13-летний подросток получил травмы из-за разорвавшей неисправной электронной сигареты. Несовершеннолетний получил рваные раны лица и был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в тяжелом состоянии.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по 238 ст. ч. 2 УК РФ. [Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности]

19 января сообщалось, что в Новосибирске 11-летнему мальчику стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету. Очевидцы вызвали мальчику скорую помощь, его госпитализировали.

Ранее, 12 января, стало известно, что в Бийске 12-летний подросток умер, после того как покурил с сестрой и подругой вейп. 17-летняя девушка и ее младший брат пришли в гости к подруге сестры, с которой они вместе потом курили вейп. Бабушка хозяйки квартиры обнаружила утром погибшего мальчика и потерявших сознание девушек.

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