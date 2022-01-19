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В Новосибирске 11-летнему школьнику стало плохо после курения вейпа

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В Новосибирске 11-летнему мальчику стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

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Предварительно установлено, что 11-летний школьник на остановке автобусов «Улица Одоевского» в Первомайском районе города покурил электронную сигарету, после чего почувствовал себя плохо.

Очевидцы вызвали мальчику скорую помощь, его госпитализировали.

В настоящее время ребенок продолжает лечение дома, пишет сайт aif.ru. Электронную сигарету изъяли, жидкость, содержащуюся в ней, проверят в ходе экспертизы.

В региональном СК проводят доследственную проверку по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

12 января стало известно, что в Бийске 12-летний подросток умер, после того как покурил с сестрой и подругой вейп. 17-летняя девушка и ее младший брат пришли в гости к подруге сестры, с которой они вместе потом курили вейп. Бабушка хозяйки квартиры обнаружила утром погибшего мальчика и потерявших сознание девушек, пишет Pravda.Ru.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Также 12 января врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман заявил, что вейп позиционируют как некую здоровую альтернативу курению табака, однако это не совсем так. В беседе с телеканалом «360» он подчеркнул, что вдыхание чего-либо, не предназначенного изначально для организма человека, не ведет к положительным последствиям. Он отметил, что из-за курения вейпа может быть целая череда проблем, вплоть до госпитализации, пишет НСН.

В тот же день глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал запретить вейпы после инцидента со смертью ребенка.

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