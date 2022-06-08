В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов из-за взрыва вейпа

В Екатеринбурге 15-летниий подросток пострадал при курении вейпа: во время включения устройства произошел хлопок, в результате у несовершеннолетнего выбило пять передних зубов. Об этом 8 июня сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

Отмечается, что подросток в вечернее время, когда родителей не было дома, решил покурить вейп. Сразу после включения устройства раздался хлопок, и несовершеннолетний ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Затем пострадавший понял, что у него отсутствуют пять передних зубов.

«6 июня в ДГКБ № 9 поступил несовершеннолетний 2006 года рождения с диагнозом: рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья», — сказано в сообщении ведомства.

Устройство подросток взял у своего 14-летнего знакомого — тот попросил сохранить вейп, опасаясь, что родители его увидят.

В январе в Бийске 12-летний мальчик умер, после того как покурил с сестрой и подругой вейп, девушки были госпитализированы.

Летом 2021-го у 17-летнего юноши возникла тяжелая дыхательная недостаточность после курения вейпа. За две недели до госпитализации у молодого человека постепенно нарастали одышка и кашель, поднималась температура, болел живот. Кроме того, его рвало, он также потерял более 10 кг. Отмечалось, что тогда несовершеннолетний активно курил вейп. Врачам удалось спасти юношу.