В Совбезе пообещали ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

За присоединением Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу последует расширение сухопутных границ НАТО с Россией, что повлечет за собой ответные шаги со стороны Москвы. Об этом 28 июня заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Безусловно, мы будем готовы к ответным шагам. В случае такого расширения НАТО протяженность его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое», — заявил он в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что присоединение стран к альянсу приведет к тому, что «безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое», а группировка сухопутных сил и военно-морского флота там будет нарастать. По словам замглавы Совета безопасности РФ, от этого не в восторге даже жители Швеции и Финляндии.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, стало известно о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к НАТО, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

Путин отмечал, что у России нет проблем с этими странами и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.