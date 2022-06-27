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«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
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«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку». Об этом в российской компании заявили 27 июня.

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«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома».

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток» в 2020 году.

14 июня «Газпром» также сообщил о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток». Причиной стало то, что компания Siemens не вернула после ремонта газовые турбины. Кроме того, в июне также было запланировано техническое обслуживание газопровода.

Из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа.

На фоне сообщений о сокращении поставок цены на газ в европейских странах впервые с 27 апреля превысили $1300 за 1 тыс. куб. м. Стоимость выросла почти на 25%.

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