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Эксперт назвал причину взрыва электронной сигареты во рту подростка в Химках

Эксперт Добровольский: электронная сигарета может взорваться только по причине некачественного аккумулятора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Взрыв электронной сигареты может произойти только по одной причине — некачественный аккумулятор. Об этом 27 июня рассказал «Известиям» директор Центра компетенций «Новые мобильные источники энергии» ИПХФ РАН Юрий Добровольский, комментируя инцидент с подростком, который получил травмы лица из-за хлопка такого устройства в Подмосковье.

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«Литиевые аккумуляторы, а именно такие чаще всего используются в электронных сигаретах, при нагревании могут воспламеняться. Если устройство дешевое, аккумулятор на нем, скорее всего, будет без защиты от возгорания. В редких случаях возгорание может сразу привести к разрыву всего корпуса», — пояснил эксперт.

Ранее в этот день следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрыва неисправной электронной сигареты, в результате чего пострадал подросток. По данным следствия, инцидент произошел 26 июня. 13-летний подросток получил рваные раны лица и был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в тяжелом состоянии.

В этом же месяце похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Там 15-летниий подросток пострадал при курении вейпа: во время включения устройства произошел хлопок, в результате у несовершеннолетнего выбило пять передних зубов.

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