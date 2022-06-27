В Эквадоре из-за протестов могут остановить добычу нефти

Эквадор остановит добычу нефти во вторник при продолжении протестов. Как сообщают в минэнерго страны, добыча нефти находится на критическом уровне, сегодня цифры показывают снижение более чем на 50%. Из-за вандализма, захвата скважин и перекрытия дорог стало невозможно транспортировать сырье и дизельное топливо, передает телеканал «Известия». Протесты против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну.

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