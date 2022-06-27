Реклама
Прямой эфир
Мир
США введут визовые ограничения в отношении почти 500 чиновников из РФ
Мир
Власти Евросоюза обязали страны делиться газом
Мир
Литва и Еврокомиссия согласовали принципы транзита грузов РФ в Калининград
Мир
Посол РФ в Японии пообещал ответ Токио на новые санкции
Политика
Комитет Госдумы поддержал приравнивание к госизмене переход на сторону противника
Экономика
Правительство расширит дальневосточную ипотеку на медиков и педагогов
Политика
За пропаганду символов нацизма введут наказание до четырех лет тюрьмы
Мир
Грузия временно закрыла границу с Россией из-за обильных дождей
Мир
В ЛНР сообщили об эвакуации всех заложников ВСУ из «Азота» в Северодонецке
Экономика
В Совфеде назвали ложью заявления о дефолте в России
Общество
Москвичам пообещали ослабление жары с 28 июня

Грузия временно закрыла границу с Россией из-за обильных дождей

0
Фото: РИА Новости/Леван Авлабрели
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузия временно приостановила работу таможенно-пропускного пункта (ТПП) «Казбеги» на границе с РФ. Об этом 27 июня сообщила Служба доходов министерства финансов республики.

У моря непогода: в чем причина ежегодных потопов в Сочи и окрестностях
Ливни и грозы в Краснодарском крае продлятся до 28 июня

Решение принято из-за обильных дождей. Реки Терек и Девдораки вышли из берегов и повредили участок дороги, которая ведет к границе с Россией.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» приостановлены все процедуры таможенного контроля», — уточнили в службе.

В Грузии несколько дней идут дожди, из-за которых вышли из берегов реки, была повреждена инфраструктура.

В регионах России тоже наблюдаются затопления. Так, 27 июня в Краснодаре затопило десятки улиц и дорог в результате сильных ливней. В регионе действует штормовое предупреждение.

В Крыму за сутки в период с 25 по 26 июня спасатели МЧС эвакуировали из опасных зон подтопления более 120 человек. Около 40 домов и участков остаются подтопленными после ливней.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022