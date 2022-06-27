Грузия временно закрыла границу с Россией из-за обильных дождей

Грузия временно приостановила работу таможенно-пропускного пункта (ТПП) «Казбеги» на границе с РФ. Об этом 27 июня сообщила Служба доходов министерства финансов республики.

Решение принято из-за обильных дождей. Реки Терек и Девдораки вышли из берегов и повредили участок дороги, которая ведет к границе с Россией.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» приостановлены все процедуры таможенного контроля», — уточнили в службе.

В Грузии несколько дней идут дожди, из-за которых вышли из берегов реки, была повреждена инфраструктура.

В регионах России тоже наблюдаются затопления. Так, 27 июня в Краснодаре затопило десятки улиц и дорог в результате сильных ливней. В регионе действует штормовое предупреждение.

В Крыму за сутки в период с 25 по 26 июня спасатели МЧС эвакуировали из опасных зон подтопления более 120 человек. Около 40 домов и участков остаются подтопленными после ливней.