Из опасных зон подтопления в Крыму эвакуировали свыше 120 граждан

За сутки в период с 25 по 26 июня спасатели МЧС эвакуировали из опасных зон подтопления в Республике Крым свыше 120 человек. Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Андрей Павлюченко.

«Из опасных зон затопления эвакуировано более 120 человек, из них более 40 детей. Также продолжаются работы по откачке воды с применением механизированных мотопомп. В Симферопольском районе продолжаются работы по укреплению дамбы, поврежденной в результате схода дождевой воды», — заявил глава ведомства. Его процитировало ИА «Крыминформ».

По данным МЧС, по состоянию на 18:00 были подтоплены два многоквартирных дома и еще 20 частных. Помимо этого, пострадали 32 придомовые территории, в которых проживает 441 человек, из которых 114 — дети.

В настоящий момент на месте ликвидации продолжают вести деятельность более 300 спасателей и 80 единиц техники.

Ранее в этот же день глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал о разрушении двух мостов в результате ливней и последовавших за ними подтоплений. Инциденты произошли в Симферопольском районе полуострова.

У каждого подтопленного многоквартирного дома и на каждой улице частного жилого сектора, по словам Аксенова, будет организовано дежурство автомобилей МЧС. Спасатели будут принимать у граждан заявки на приобретение и доставку воды и медикаментов, а также продовольствия.

Сергей Аксенов незадолго до этого рассказал о сходе селевого потока на территорию санатория «Аю-Даг» в городе Алушта. Причиной также стали сильные дожди.

Жертв и пострадавших от стихии, по словам политика, не наблюдается. При этом все оперативные службы ведут деятельность в оперативном режиме с 6:00 утра текущего воскресенья. Привлечены свыше 200 человек, около 60 единиц техники и три оперативные группы.

Тогда же пресс-служба МЧС России предупредила о риске подъема воды в региональных реках, а также об угрозе формирования селей. В ведомстве отметили, что большие осадки в последние дни уже привели к подтоплениям в столице республики и Симферопольском районе. На местах работают оперативные службы, в ликвидации последствий задействованы 200 человек и 60 единиц техники.