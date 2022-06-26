В Симферопольском районе Крыма из-за ливней обрушились два моста

Из-за ливней и последовавших за ними подтоплений в Симферопольском районе Республики Крым в воскресенье, 26 июня, были разрушены два моста. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«На данный момент зафиксированы подтопления в четырех муниципальных образованиях, разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплен ряд автомобильных дорог», — написал политик.

У каждого подтопленного многоквартирного дома и на каждой улице частного жилого сектора, по словам Аксенова, будет организовано дежурство автомобилей МЧС. Спасатели будут принимать у граждан заявки на приобретение и доставку воды и медикаментов, а также продовольствия.

«Оценка ущерба должна быть проведена в течение суток после того, как сойдет вода», — написал глава республики.

Ранее в этот же день Сергей Аксенов рассказал о том, что в городе Алушта на территорию санатория «Аю-Даг» сошел селевой поток по причине прошедших ночью сильных дождей.

Жертв и пострадавших от стихии, по словам политика, не наблюдается. При этом все оперативные службы ведут деятельность в оперативном режиме с 6:00 утра текущего воскресенья. Привлечены свыше 200 человек, около 60 единиц техники и три оперативные группы.

Тогда же пресс-служба МЧС России предупредила о риске подъема воды в региональных реках, а также об угрозе формирования селей. В ведомстве отметили, что большие осадки в последние дни уже привели к подтоплениям в столице республики и Симферопольском районе. На местах работают оперативные службы, в ликвидации последствий задействованы 200 человек и 60 единиц техники.

Днем ранее в Сочи рассказали о новом риске выхода смерчей на сушу. Спасатели рекомендовали жителям и гостям города принять меры предосторожности и отказаться от отдыха у воды.