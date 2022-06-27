Около 40 домов и участков остаются подтопленными после ливней в Крыму по состоянию на вечер воскресенья. Об этом 26 июня сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий прохождения комплекса опасных гидрометеорологических явлений. По состоянию на 21:00 всего остаются подтопленными 21 придомовая территория, 15 частных домовладений и два многоквартирных дома, в которых проживают 56 человек, из них 21 ребенок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из-за непогоды были подтоплены 133 придомовые территории, 81 частное домовладение и два многоквартирных дома.

Ранее в этот день сообщалось, что за сутки в период с 25 по 26 июня спасатели МЧС эвакуировали из опасных зон подтопления в Республике Крым свыше 120 человек.

По данным МЧС, по состоянию на 18:00 были подтоплены два многоквартирных дома и еще 20 частных. Помимо этого, пострадали 32 придомовые территории, в которых проживает 441 человек, из которых 114 — дети.

Ранее в этот же день глава республики Сергей Аксенов сообщил о разрушении двух мостов в результате ливней и последовавших за ними подтоплений. Инциденты произошли в Симферопольском районе полуострова.

По его словам, у каждого подтопленного многоквартирного дома и на каждой улице частного жилого сектора будет организовано дежурство автомобилей МЧС. Спасатели будут принимать у граждан заявки на приобретение и доставку воды и медикаментов, а также продовольствия.

Сергей Аксенов незадолго до этого рассказал о сходе селевого потока на территорию санатория «Аю-Даг» в городе Алушта. Причиной также стали сильные дожди.

Жертв и пострадавших от стихии, по словам политика, не наблюдается. При этом все оперативные службы ведут деятельность в оперативном режиме с 6:00 утра текущего воскресенья. Привлечены свыше 200 человек, около 60 единиц техники и три оперативные группы.

Тогда же пресс-служба МЧС России предупредила о риске подъема воды в региональных реках, а также об угрозе формирования селей. В ведомстве отметили, что большие осадки в последние дни уже привели к подтоплениям в столице республики и Симферопольском районе. На местах работают оперативные службы, в ликвидации последствий задействованы 200 человек и 60 единиц техники.