Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на нежелание Запада рассказывать о своих наемниках на Украине
Мир
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
Журналистов доставили на саммит G7 на вертолете из-за протестов
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Мир
В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах
Общество
Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду в ряде регионов РФ

Около 40 домов и участков остаются подтопленными после ливней в Крыму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 40 домов и участков остаются подтопленными после ливней в Крыму по состоянию на вечер воскресенья. Об этом 26 июня сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

У моря непогода: в чем причина ежегодных потопов в Сочи и окрестностях
Ливни и грозы в Краснодарском крае продлятся до 28 июня

«Продолжаются работы по ликвидации последствий прохождения комплекса опасных гидрометеорологических явлений. По состоянию на 21:00 всего остаются подтопленными 21 придомовая территория, 15 частных домовладений и два многоквартирных дома, в которых проживают 56 человек, из них 21 ребенок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из-за непогоды были подтоплены 133 придомовые территории, 81 частное домовладение и два многоквартирных дома.

Ранее в этот день сообщалось, что за сутки в период с 25 по 26 июня спасатели МЧС эвакуировали из опасных зон подтопления в Республике Крым свыше 120 человек.

По данным МЧС, по состоянию на 18:00 были подтоплены два многоквартирных дома и еще 20 частных. Помимо этого, пострадали 32 придомовые территории, в которых проживает 441 человек, из которых 114 — дети.

Ранее в этот же день глава республики Сергей Аксенов сообщил о разрушении двух мостов в результате ливней и последовавших за ними подтоплений. Инциденты произошли в Симферопольском районе полуострова.

По его словам, у каждого подтопленного многоквартирного дома и на каждой улице частного жилого сектора будет организовано дежурство автомобилей МЧС. Спасатели будут принимать у граждан заявки на приобретение и доставку воды и медикаментов, а также продовольствия.

Сергей Аксенов незадолго до этого рассказал о сходе селевого потока на территорию санатория «Аю-Даг» в городе Алушта. Причиной также стали сильные дожди.

Жертв и пострадавших от стихии, по словам политика, не наблюдается. При этом все оперативные службы ведут деятельность в оперативном режиме с 6:00 утра текущего воскресенья. Привлечены свыше 200 человек, около 60 единиц техники и три оперативные группы.

Тогда же пресс-служба МЧС России предупредила о риске подъема воды в региональных реках, а также об угрозе формирования селей. В ведомстве отметили, что большие осадки в последние дни уже привели к подтоплениям в столице республики и Симферопольском районе. На местах работают оперативные службы, в ликвидации последствий задействованы 200 человек и 60 единиц техники.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022