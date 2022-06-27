Диетолог назвала опасные для разогрева в микроволновке продукты

Некоторые продукты, например, такие как сельдерей, свекла и редис, опасно разогревать в микроволновке. Содержащиеся в них вещества после разогрева могут повреждать нервную систему, почки или вызвать отравление. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

«Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, которые содержатся в свекле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, которое дальше может повреждать нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных — спровоцировать гибель плода», — сказала Соломатина в беседе с URA.RU.

Диетолог предупредила, что такие продукты не стоит разогревать в микроволновке, а также оставлять на солнце.

Кроме того, при нагреве ряд продуктов теряет свои полезные свойства. Например, нагрев кисломолочных продуктов, квашеной капусты или моченых яблок уничтожит содержащиеся в них полезные бактерии. А крахмалистые продукты поменяют свою структуру, из-за чего организму их будет сложнее переваривать.

Ранее, в июне, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель «Клиники Маргариты Королевой» Маргарита Королева рассказала о пользе вареных овощей. По словам диетолога, лучше отваривать морковь, помидоры и болгарский перец, поскольку после термической обработки в этих овощах полезные вещества активизируются. При этом чтобы не произошло полного разрушения растительных волокон, варить овощи в кипящей воде следует не более двух-трех минут.