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В России за три месяца закрыли 30 производств суррогатного алкоголя

В России за три месяца пресекли более 30 подпольных производств суррогатного алкоголя
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Фото: Depositphotos.com
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В течение трех месяцев сотрудники правоохранительных органов обнаружили и пресекли деятельность 32 подпольных предприятий по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков и спиртосодержащих жидкостей. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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«За первый квартал 2022 года <...> зарегистрировано 1 224 преступления, которые связаны с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции», — отметили представители ведомства в беседе с ТАСС.

Также стало известно, что в обозначенный период было выявлено 16 629 лиц, совершивших правонарушения в сфере нелегального производства и распространения алкоголя.

Между тем, по итогам прошлого года было возбуждено 3 763 уголовных дела в связи с аналогичными преступлениями, составлено 78 960 протоколов об административных правонарушениях, пресечена деятельность 379 производств и выявлено 72 616 нарушителей закона.

Ранее, 25 июня, стало известно, что МВД не поддерживает идею о лишении российского гражданства в отношении лиц, ранее принятых в него и уличенных в незаконном обороте и сбыте алкоголя. В ведомстве подчеркнули, что данный вид правонарушений не обладает повышенной общественной опасностью.

До этого, 16 июня, в городе Волжский Волгоградской области завершили расследование по факту тяжелого отравления суррогатным алкоголем пяти людей, из которых один впоследствии скончался. В отношении продавца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека»).

В начале июня продавца суррогатного алкоголя осудили в Орске (Оренбургская область). По данным следствия, женщина производила подпольную продукцию с декабря 2018 года по апрель 2021 года. У обвиняемой изъяли около 4 тыс. бутылок готовой продукции, а также спирт в пластиковых канистрах.

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