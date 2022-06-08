Производительнице суррогатного алкоголя вынесли приговор в Орске

В Орске (Оренбургская область) суд вынес приговор женщине –организатору подпольного производства алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что с декабря 2018 года по апрель 2021 года 40-летняя орчанка подпольно производила суррогатную алкогольную продукцию, на которую клеила поддельные специальные марки.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли около 4 тыс. бутылок готовой продукции, бочки для приготовления, спирт в пластиковых канистрах, стеклянную тару, крышки, три рулона фальшивых федеральных спецмарок, а также спиртометры, пишет ИА «Урал56.Ру».

Поддельная алкогольная продукция реализовывалась в мелких торговых точка на территории восточного Оренбуржья.

Суд признал женщину виновной по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также осужденная должна выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

В 2021 году в Оренбургской области в 1,6 раза увеличилось количество отравлений суррогатным алкоголем. Число погибших выросло в 2,5 раза. Случаи отравлений были зарегистрированы в октябре, погибли по меньшей мере 34 человека. В ноябре 2021 года следствие предъявило обвинение 18 фигурантам по уголовному делу об отравлении суррогатом.