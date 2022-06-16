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Жителя Волжского будут судить за отравление пяти человек алкоголем

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В городе Волжский (Волгоградская область) завершено расследование уголовного дела по факту сбыта суррогатного алкоголя. Один человек погиб, еще четверо получили тяжелое отравление.

По данным следствия, обвиняемый торговал спиртосодержащей жидкостью под видом крепких алкогольных напитков с июля по сентябрь 2021 года. Один из покупателей скончался после употребления жидкости. Еще у четырех человек диагностировали отравление метанолом, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Во время обысков из гаража и автомобиля продавца изъяли емкости со спиртосодержащей жидкостью. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека»).

В начале июня продавца суррогатного алкоголя осудили в Орске (Оренбургская область). По данным следствия, женщина производила подпольную продукцию с декабря 2018 года по апрель 2021 года. У обвиняемой изъяли около 4 тыс. бутылок готовой продукции, а также спирт в пластиковых канистрах.

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