В Германии назначили уполномоченного по правам русскоязычных граждан

В Германии появился уполномоченный по правам русских. Омбудсменом стал депутат бундестага Евгений Шмидт, его кандидатуру поддержали члены партии «Альтернатива для Германии». В стране создана НКО для защиты от дискриминации русскоязычного населения, передает телеканал «Известия». К омбудсмену можно будет обратиться за поддержкой и юридической помощью.

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