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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Цыганков рассказал, что следующая неделя в Москве будет жаркой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Погода на протяжении грядущей недели в Москве будет жаркой, малооблачной и практически без осадков. Об этом сообщил 26 июня заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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«Температура выше нормы примерно на 5–6 градусов. Ночью прогнозируется около +16–19 градусов, а днем — до +28–31. Такую погоду долго ждали, так что можно наслаждаться до конца месяца», — цитирует его RT.

Кроме того, по словам Цыганкова, июль, скорее всего, тоже будет жарким в столице.

Также 25 июня сообщалось, что в столичном регионе объявлен «оранжевый» (предпоследний) уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение действует с 12:00 до 18:00 26 июня.

В тот же день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что больше 160 «комнат прохлады» начали работать в городе. Там можно получить доврачебную медпомощь при ухудшении самочувствия. Кроме того, «комнаты прохлады» оборудованы кондиционерами и питьевой водой.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила в субботу, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня. Она напомнила, что в период жары солнце особенно активно. Для того чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.

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