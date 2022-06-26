Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР

Украинские войска вновь применили в воскресенье, 26 июня, тактический комплекс «Точка-У» для обстрела территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

По информации представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские боевики выпустили одну ракету в сторону города Сватово.

Информации о пострадавших нет.

Днем ранее украинские боевики также выпустили одну «Точку-У» в сторону Сватова. В пятницу, 24 июня, они нанесли удары (по одной «Точке-У») по населенным пунктам Тепличное, Брянск и Стаханов.

В результате ударов в Тепличном повреждено около 30 домов, также пострадала мирная жительница. В Брянске повреждено более 25 домов, а также газопровод низкого давления. В Стаханове повреждено 15 жилых домов и линия электропередачи.

Позднее подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что над Тепличным ракета была сбита противовоздушной системой обороны (ПВО). Он отметил, что сбитая «Точка-У» была нацелена на здание администрации главы Луганской Народной Республики.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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