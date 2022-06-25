ВСУ выпустили «Точку–У» по населенному пункту Сватово в ЛНР

Украинские военные обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив одну ракету «Точка-У». Об этом сообщило в субботу, 25 июня, представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 с направления населенного пункта Дружковка по населенному пункту Сватово с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Информации о пострадавших не приводится.

Накануне сообщалось, что украинские военные в ночь на 24 июня обстреляли ракетами «Точка-У» город Стаханов, а также поселки Брянка и Тепличное.

Позже подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что над Тепличным ракета была сбита противовоздушной системой обороны (ПВО). Сбитая «Точка-У» была нацелена на здание администрации главы СЛНР, добавил он.

Кроме того, в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры работы ПВО, комплекс С-300 и «Тор», в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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