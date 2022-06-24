Корреспондент «Известий» показал работу систем ПВО в спецоперации

Аналогов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Тор» нет в мире. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал в пятницу, 24 июня, кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Комплекс С-300, как говорят сами российские военные, одновременно и хозяин в небе, и надежный щит земли. Он способен с легкостью вычислить врага на расстоянии более 400 км.

«По точкам данный вертолет отрабатывает на сто процентов. Цели любые: вертолеты, самолеты баллистические», — рассказал военнослужащий РФ Илья.

Комплекс буквально за одну секунду может определить, кто находится в воздухе — российский или украинский аппарат. Система автоматически распознает противника и дает команду на огневые позиции.

Контролирует работу С-300 оператор боевого расчета. Как рассказал другой военный ВС РФ Алексей, в задачи комплекса входит прикрытие группировки войск в случае возможного нападения противника.

«Всё, что есть в воздухе, обнаруживается разведкой и поражается», — уточнил он.

Корреспондент также показал кадры работы внутри ЗРК С-300.

ЗРК «Тор» является единственным во всем мире комплексом, способным стрелять даже во время движения, причем одновременно по четырем целям. Он способен уничтожить цель, которая летит на малой высоте и подобралась уже совсем близко.

Наземный комплекс успеет сбить чужака, даже если до него всего километр. Как рассказал начальник расчета Егор, такая система ПВО может сопровождать даже птиц.

Накануне стало известно, что российские ПВО сбили две украинские ракеты под Херсоном. Уточнялось, что ВСУ обстреляли город Скадовск в Херсонской области.

Ранее, 17 июня, российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области в районе населенного пункта Мазановка. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив более 200 националистов, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ».

Кроме того, 15 июня корреспондент «Известий» Алексей Полторанин снял работу противовоздушной обороны под городом Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). На кадрах в небе были видны следы применения средств ПВО.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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