Сбитая над Тепличным ракета «Точка-У» была нацелена на здание администрации главы Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 24 июня, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар «Точкой-У» по Луганску.

«Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное. Исходя из траектории полета и расчетных данных, целью была Администрация главы Луганской Народной Республики», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские военные в ночь на 24 июня обстреляли ракетами «Точка-У» город Стаханов, а также поселки Брянка и Тепличное.

21 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетой «Точка-У» по населенному пункту Торез в Донецкой Народной Республике (ДНР). При ударе были повреждены административные здания, школа и другие объекты инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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